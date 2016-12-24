В Мордовии снижается коллективный иммунитет к коронавирусу

12 мая в Доме Республики под председательством Главы Мордовии прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Артём Здунов отметил, что пока ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной, в сутки фиксируется до 40 новых случаев заражения, 260 пациентов лечатся в ковидных госпиталях.

«Особое внимание сейчас нужно уделить вопросам вакцинации, чтобы продолжать иммунизацию, учитывая предстоящие летние месяцы и проведение оздоровительного отдыха детей. В лагерях будет смешение коллективов, скопление по 100 и более человек», - сказал руководитель республики

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова отметила, что коллективный иммунитет в республике продолжает снижаться. «Сейчас он составляет 48,5 %, хотя еще месяц назад превышал 60 %. В первую очередь прошу уделить внимание ревакцинации – в регионе сегодня вовремя не ревакцинировано 84 тысячи человек», - подчеркнула она.

В этой связи Министр здравоохранения РМ Олег Маркин предупредил, что сложившаяся ситуация может привести к громаднейшей вспышке заболеваемости коронавирусом и повторить масштабы осени 2021 года. Он обратился к руководителям предприятий региона и профильных министерств с настоятельной просьбой о соблюдении сроков ревакцинации работников.

В республике около 90 % детей и подростков вакцинировано от коронавируса. Сейчас в наличии есть 1320 доз детской вакцины, иммунизацию нужно продолжать, это важно, учитывая предстоящий летний отдых детей.

Проведение активного ПЦР-тестирования, вакцинации и ревакцинации поручено обеспечить для всех задействованных в организации сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также в работе оздоровительных лагерей и студенческих отрядов.

Было отмечено, что большое количество вопросов сейчас поступает по поводу посещения родителями мероприятий в детсадах. Галина Лотванова сообщила, что образовательные организации в мае будут открыты для родителей при условии соблюдения всех санитарных требований и мер безопасности.

Также в ходе оперштаба обсуждался вопрос обработки общественных пространств – парков, лесопарков и баз отдыха - от клещей. Главам муниципалитетов поручено активизировать эту работу.