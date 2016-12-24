13 мая в Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка двух нижегородских художников

13 мая в 16:00 в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) открывается выставка двух нижегородских художников, отца и сына, Виктора и Михаила Дуцевых. Экспозиция «Притяжение образа» представит зрителю около 100 работ, созданных авторами в разные годы.

Тема «Притяжение образа» объединяет произведения Виктора и Михаила Дуцевых. Миниатюрная деревянная скульптура и картины в технике пастели составили пространство их творчества и представляют галерею самых разных образов: природы, истории, города, повседневности, танца и движения, диковинных существ и мифологических животных, женские образы. Сиюминутные и вневременные, они раскрывают общую картину мира двух мастеров – отца – Виктора Сергеевича и сына – Михаила Викторовича.

Миниатюрная скульптура архитектора Виктора Сергеевича Дуцева – явление необычное и не характерное для нижегородской земли. Его работы одновременно причудливы и доступны, фантастичны и понятны. Они тепло воспринимаются, потому что выполнены с надеждой на полное доверие и взаимопонимание. В этих деревянных фигурках слились воедино традиционные для русской народной игрушки материал и растительный орнамент, восточный колорит, заданный мелким масштабом и легкой ироничностью мироощущения, а также некоторые черты, продиктованные эстетикой модерна.

И все это надо рассматривать, по словам, автора, прежде всего, как «архитектурный эксперимент». Опыт работы архитектором задал установку на поиск объемно-пространственной композиции, гармонии между частью и целым, отдельными декоративными элементами и общей формой произведения, игру с масштабными характеристиками и природными свойствами материала.

Картины Михаила Дуцева объединяет многоплановое образное начало, в котором слились воедино природа, история и человек. Раскрытые в нескольких художественных темах, эти образы притягивают своей подлинностью, эмоциональностью и цельностью.

Рассказывая о родном городе в своих пейзажах, художник неоднократно подчеркивает, что для него интересны не только и не столько знаковые места, открыточные виды, которыми богат Нижний Новгород. Михаила привлекают образы повседневности, в которых он видит живую тему для творчества: старые дворы в историческом центре, сохранившиеся аллеи некогда густых садов, а подчас и фасады крупнопанельных домов – живописные и многослойные на картинах художника. А потом эти простые мотивы возвращаются в жизнь, начинают привлекать внимание, становятся притягательными.

Образ танца в картинах М. Дуцева строится на художественном исследовании мотивов движения, наблюдаемого автором в мире пластического театра и современной хореографии. Динамика отображается на плоскости листа особыми художественными приемами, иногда абстрактными. Это и фиксация определенной танцевальной позы, и развевающиеся одежды исполнителей, и преднамеренная недосказанность. Насыщенная цветовая гамма и контрастный свет подчеркивают театральность действия. Точно закомпанованные, фигуры между тем, не перестают «кружиться в танце», словно возвращаясь к авторской композиционной задумке, а не разрушая ее своим движением.