В Саранске большинство управляющих компаний по итогам первого квартала оказались в «красной зоне»

Ключевые проекты развития
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Как сообщает саранская мэрия, по итогам рейтинга управляющих организаций за 1 квартал 2022 года первое место в городе занимает ООО УК ДОМСЕРВИС.
В списке лидеров также: ООО «Квартал», ООО «ЖЭК», ООО «Хоум Сервис», ООО «Домоуправление №19», ООО «Новый город», ООО «ЖЭК «Октябрьский».
В рейтинге приняли участие 57 управляющих организаций. Деятельность восьми управляющих компаний Саранска, работающих менее одного года или имеющих под управлением менее 5 домов, не оценивалась.
Напомним, что Постановлением Администрации города утверждена методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными домами на территории городского округа.
По итогам оценки управляющие организации разделились на три группы: в зеленую группу вошли 7 лидеров, набравших свыше 50 баллов. В желтую группу «хорошистов» - 13 УК, набравших от 40 до 50 баллов. В красной группе – 37 организаций, набравших менее 40 баллов.
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
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