Четыре региона России возглавили выпускники «школы губернаторов»

10 мая Владимир Путин принял отставку глав Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской областей и Республики Марий Эл. На освободившиеся места назначены временно исполняющие обязанности губернаторов. Трое из них прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов»). Врио главы Томской области продолжает обучение. Молодой врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, не посещавший «школу губернаторов», является финалистом еще одной «кузницы кадров» – конкурса «Лидеры России».

Полученный опыт позволяет им максимально эффективно решать поставленные задачи. По мнению политологов, основной смысл новых кадровых назначений заключается в подборе молодых и активных профессионалов.

«Произошедшие пять отставок произошли по разным причинам, – делится мнением директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, – так что выделить что-то общее в этих случаях достаточно трудно. Если же обсуждать кадровые назначения, то, мне кажется, что все они исходили из задачи управления регионом в достаточно сложных, прежде всего экономических, условиях. Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло – основным поставщиком кадров традиционно является «школа губернаторов». Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно».

Также Потуремский считает, что основными приоритетами при назначении глав стали эффективное управление регионами, а также важнейшие направления – социальная сфера и экономика.

«Назначение людей с опытом работы в федеральных органах власти, в том числе в Администрации Президента – это тоже не новшество этого сезона, – продолжает директор по политическому анализу ИНСОМАР, – в недавнем прошлом уже были такие решения. Если обсуждать кадровую стратегию, то ставка делается на то, чтобы у человека был некий универсальный опыт, который окажется максимально эффективным на новом месте работы».

С момента запуска «школы губернаторов» в 2017 году 46 ее участников стали главами регионов России — это более половины всех губернаторов страны.