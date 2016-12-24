В водоохранной зоне в Саранске образовалась нелегальная свалка

Наш город

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия поступил сигнал о том, что в водоохранной зоне по ул. Гагарина в Саранске образовалась нелегальная свалка.

Общественники выехали на место и обнаружили бытовые и строительные отходы. Они лежат прямо в нескольких метрах от пешеходной дорожки. Мусор также копится на обоих берегах реки Саранки и в самой воде.

Виновников в экологическом нарушении, по всей видимости, определить уже невозможно. Тем не менее, активисты ОНФ призывают всех жителей частного сектора и нового микрорайона соблюдать чистоту и не выбрасывать свои отходы где попало.

Для того, чтобы свалку убрали, представители президентского движения направили письмо в администрацию Ленинского района городского округа Саранск. Они считают, что незаконная свалка - это территории, не предназначенные для размещения отходов, она должна быть убрана в кратчайшие сроки.

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