В водоохранной зоне в Саранске образовалась нелегальная свалка

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия поступил сигнал о том, что в водоохранной зоне по ул. Гагарина в Саранске образовалась нелегальная свалка.



Общественники выехали на место и обнаружили бытовые и строительные отходы. Они лежат прямо в нескольких метрах от пешеходной дорожки. Мусор также копится на обоих берегах реки Саранки и в самой воде.



Виновников в экологическом нарушении, по всей видимости, определить уже невозможно. Тем не менее, активисты ОНФ призывают всех жителей частного сектора и нового микрорайона соблюдать чистоту и не выбрасывать свои отходы где попало.



Для того, чтобы свалку убрали, представители президентского движения направили письмо в администрацию Ленинского района городского округа Саранск. Они считают, что незаконная свалка - это территории, не предназначенные для размещения отходов, она должна быть убрана в кратчайшие сроки.