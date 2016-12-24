В Мордовии почти в два раза увеличились налоговые поступления от Сбера

12 мая состоялась рабочая встреча Главы Мордовии с Вице-президентом-Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Петром Колтыпиным. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, Министр экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов и и.о. Министра финансов региона Сергей Тюркин.

Обсуждались текущие вопросы сотрудничества региона и кредитно-финансовой организации по ряду направлений в ведущих отраслях экономики республики.

«Со Сбербанком у Мордовии плодотворное слаженное сотрудничество. Сейчас мы находимся в самой активной его стадии. В первую очередь совместными усилиями поддерживаем бизнес, помощь получают системообразующие предприятия, активно предоставляются кредитные каникулы. Все это говорит о четком взаимодействии!» - подчеркнул Артём Здунов.

В целом же по результатам прошлого года в регионе почти в два раза увеличились налоговые поступления от Сбера. Появились новые институты, в частности Контакт-центр, где сейчас трудится около 100 человек, а в дальнейшем будет работать в два раза больше сотрудников. В числе первоочередных отраслей для сотрудничества – строительство.

Вице-президент-Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин поддержал Главу региона, отметив, что активная поддержка и развитие строительного сектора не случайны – это драйвер развития экономики и обеспечение доступности жилья для населения. Главой Мордовии поставлена задача не просто не потерять темпы строительства, но и нарастить их. Сейчас в регионе возводится 11 многоквартирных домов через систему финансирования Сбербанка.

«Сбербанк заинтересован в партнерстве с региональным правительством, направленном на социально-экономическое развитие Мордовии. В фокусе особого внимания – поддержка строительной отрасли региона. Уже сейчас понятно, что, несмотря на всю сложность ситуации, по итогам первого полугодия в Мордовии будут достигнуты объемы строительства прошлого года. В стране на сегодняшний день не много субъектов, где темпы строительства стабильны или наращиваются. Мордовия входит в их число. Отдельное спасибо команде региона за эту работу!» - подчеркнул Пётр Колтыпин.

Было отмечено, что ипотечные продукты будут дальше развиваться, разработаны специальные условия кредитования по госпрограммам для различных категорий населения – многодетных семей, IT-специалистов и других.

Особое внимание будет уделено представителям бизнес-сообщества: возможности, которые сегодня дает федеральная и региональная власть в виде мер господдержки позволяет помочь практически каждому предприятию республики.