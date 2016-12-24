В Мордовии рассматриваются различные варианты использования «Саранск Арены»

12 мая по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров провел совещание, посвященное дальнейшему развитию многофункционального спортивного центра «Саранск Арена».

В настоящее время для эффективной эксплуатации рассматриваются различные варианты использования спортивного объекта. Один из них предполагает закрепление «Саранск Арены» за МГУ имени Н.П. Огарева.

Также рассматривается возможность сдачи в аренду пустующих помещений многофункционального центра. Комплекс имеет удобное расположение, ввиду чего потенциальные арендаторы проявляют интерес к арене, где планируют организовать выставочные площадки, торговые и офисные помещения, фуд-корт, ресторан и электрокартинг.

Участники совещания отметили, что при любом развитии событий, спортивный центр, в котором размещаются ледовая арена, спортивные залы и зал художественной гимнастики, должен быть доступным для посещения жителями и гостями столицы Мордовии.

Владимир Сидоров поручил создать рабочую группу, которая займется вопросами дальнейшего развития Саранск Арены.