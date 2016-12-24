В Мордовии вынесли приговор 35-летнему «порнографическому мстителю»

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В Мордовии вынесли приговор 35-летнему деятелю за распространение порнографических материалов, главной героиней которых была его бывшая любовница.
По данным следствия, в 2021 году фигурант совершил ряд преступлений в отношении знакомой дамы, с которой ранее непродолжительное время поддерживал близкие отношения. Женщина разочаровалась в кавалере и решила прервать с ним связь. Но тот не отставал и даже стал угрожать строптивой особе убийством, если она не возобновит с ним отношения. Но бывшая любовница своего решения не изменила.
Тогда мстительный тип от ее имени создал несколько страниц в социальной сети и разместил там интимные фотки и пикантное видео со своей бывшей дамой сердца. Эти компрометирующие материалы он получил, тайком снимая партнершу по сексуальным утехам на свой телефон, когда они еще встречались.
Согласно заключению комплексной психолого-искусствоведческой судебной экспертизы распространенные фигурантом видеофайлы являются продукцией порнографического характера.
Уличенный в преступных деяниях товарищ отвечал по трем уголовным статьям – за угрозу убийством, нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространении порнографических материалов. Как сообщает Следственный комитет по РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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