В Мордовии вынесли приговор 35-летнему «порнографическому мстителю»

В Мордовии вынесли приговор 35-летнему деятелю за распространение порнографических материалов, главной героиней которых была его бывшая любовница.

По данным следствия, в 2021 году фигурант совершил ряд преступлений в отношении знакомой дамы, с которой ранее непродолжительное время поддерживал близкие отношения. Женщина разочаровалась в кавалере и решила прервать с ним связь. Но тот не отставал и даже стал угрожать строптивой особе убийством, если она не возобновит с ним отношения. Но бывшая любовница своего решения не изменила.

Тогда мстительный тип от ее имени создал несколько страниц в социальной сети и разместил там интимные фотки и пикантное видео со своей бывшей дамой сердца. Эти компрометирующие материалы он получил, тайком снимая партнершу по сексуальным утехам на свой телефон, когда они еще встречались.

Согласно заключению комплексной психолого-искусствоведческой судебной экспертизы распространенные фигурантом видеофайлы являются продукцией порнографического характера.

Уличенный в преступных деяниях товарищ отвечал по трем уголовным статьям – за угрозу убийством, нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространении порнографических материалов. Как сообщает Следственный комитет по РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.