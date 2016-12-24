Житель Саранска заплатил мошеннику полтора миллиона рублей за попутную поездку из Москвы

В Мордовии менее 400 пациентов остаются на лечении в «ковидных» госпиталях
В республике прошло зачедание оперативного штаба
44-летний житель Саранска совершил наверняка самый опрометчивый в своей жизни интернет-заказ. Бронируя поездку с помощью популярного сервиса поиска попутчиков, он лишился свыше полутора миллионов рублей
Полицейским мужчина рассказал, что ему необходимо было уехать из Москвы в Саранск, и для экономии на транспортных расходах он решил воспользоваться приложением популярного сервиса для поиска попутчиков. На запрос откликнулся один из водителей, который согласился взять его с собой за определенную плату.
Далее общение между клиентом и автомобилистом велось с помощью переписки в одном из сторонних мессенджеров. Когда все детали были обговорены, водитель сообщил потерпевшему о необходимости внесения предоплаты и отправил ему ссылку, напоминающую стандартную форму бронирования заказа. Пройдя по ней, экономный пассажир ввел реквизиты своей банковской карты и все другие учетные данные. Более того, он сообщил автовладельцу и проверочный код из пришедшего сообщения. После этого со счета заявителя были похищены 1 миллион 524 тысячи 762 рубля.
Как сообщает МВД по РМ, по данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». При этом полицейские в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при заключении сделок через Интернет.
- Оплачивайте услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную.
- Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне – велика вероятность, что это ловушка.
- Изучайте сервисы, которыми собираетесь воспользоваться: чем больше вы знаете о том, как они работают, тем сложнее мошенникам будет вас обмануть.
- Используйте надежную защиту, которая заблокирует фишинговый или мошеннический сайт, если вы попытаетесь на него перейти.
- Защититься от такого рода обмана довольно просто – не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, и передавать деньги только лично во время поездки.
Поделиться в соц. сетях:
В республике прошло зачедание оперативного штаба
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест