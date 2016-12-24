Житель Саранска заплатил мошеннику полтора миллиона рублей за попутную поездку из Москвы

44-летний житель Саранска совершил наверняка самый опрометчивый в своей жизни интернет-заказ. Бронируя поездку с помощью популярного сервиса поиска попутчиков, он лишился свыше полутора миллионов рублей

Полицейским мужчина рассказал, что ему необходимо было уехать из Москвы в Саранск, и для экономии на транспортных расходах он решил воспользоваться приложением популярного сервиса для поиска попутчиков. На запрос откликнулся один из водителей, который согласился взять его с собой за определенную плату.

Далее общение между клиентом и автомобилистом велось с помощью переписки в одном из сторонних мессенджеров. Когда все детали были обговорены, водитель сообщил потерпевшему о необходимости внесения предоплаты и отправил ему ссылку, напоминающую стандартную форму бронирования заказа. Пройдя по ней, экономный пассажир ввел реквизиты своей банковской карты и все другие учетные данные. Более того, он сообщил автовладельцу и проверочный код из пришедшего сообщения. После этого со счета заявителя были похищены 1 миллион 524 тысячи 762 рубля.

Как сообщает МВД по РМ, по данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». При этом полицейские в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при заключении сделок через Интернет.

- Оплачивайте услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную.

- Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне – велика вероятность, что это ловушка.

- Изучайте сервисы, которыми собираетесь воспользоваться: чем больше вы знаете о том, как они работают, тем сложнее мошенникам будет вас обмануть.

- Используйте надежную защиту, которая заблокирует фишинговый или мошеннический сайт, если вы попытаетесь на него перейти.

- Защититься от такого рода обмана довольно просто – не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, и передавать деньги только лично во время поездки.