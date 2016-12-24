В Саранске при столкновении машин на перекрестке «Калину» отбросило под автобус

По информации Госавтоинспекции республики, 11 мая в Саранске водитель на иномарке устроил ДТП, в котором пострадала 64-летняя пенсионерка.

Около 7 часов утра на улице Невского 40-летний мужчина за рулем корейского кроссовера «Хендэ Грета» на перекрестке неравнозначных дорог при выезде с второстепенной на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина». После столкновения отечественную легковушку развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где она попала под автобус «Паз».

В результате ДТП 64-летняя пассажирка «Лады Калины» была доставлена в больницу, и после оказания медицинской помощи отпущена домой. Водители всех транспортных средств находились за рулем трезвыми.

В отношении водителя «Хендэ Грета» составлен протокол за невыполнение требований уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. Как отмечается в сообщении, в этом году он уже дважды штрафовался за превышение скорости.