В Доме Республики обсудили перспективы развития Ковылкинского района

Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание с руководителем Ковылкинского района Игорем Бутяйкиным, на котором глава района доложил о ситуации в социально-экономической сфере муниципального образования. Он рассказал об основных показателях в промышленности, строительстве, содержании территорий, социальной сфере и других областях.

«На сегодняшний день объем отгруженной продукции составляет 3,2 млрд рублей, темпы роста к 2021 году – 119 %, объем производства скота и птицы сельхозпредприятиями составляет 25,3 тыс. тонн, производства молока – 1,4 тыс. тонны. Посевная площадь в текущем году превысила 64 тыс. га. Объем инвестиций в основной капитал составляет 203,7 млн рублей, темп роста составил 110 %», - рассказал Игорь Бутяйкин.

Сейчас в стадии реализации находятся такие инвестиционные проекты, как строительство комбикормового завода с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей, а также приобретение оборудования для крафт производства, которое позволит выпускать 2 млн бумажных пакетов в месяц. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района – 28,4 тыс. рублей, темп роста по сравнению с 2021 годом составил 111 %.

Игорь Бутяйкин доложил также о ходе реализации нацпроектов. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт четырех автодорог, в том числе в течение ближайших двух недель подрядная организация приступит к обновлению дорожного полотна автодороги Рузаевка – Ковылкино – Торбеево.

По программе, инициированной Президентом РФ по капитальному ремонту зданий школ, подана заявка на капремонт в 2023 году трех общеобразовательных учреждений. В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году будут созданы Центры образования «Точка роста» на базе трех районных школ. По проекту «Успех каждого ребенка» в текущем году будет выполнен ремонт спортивных залов Ковылкинской СОШ №3 и Ковылкинской СОШ имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева.

Глава района рассказал также о ходе реализации нацпроектов «Комфортная городская среда», «Экология» и «Жилье и городская среда».

Игорь Бутяйкин затронул и вопросы, в решении которых район испытывает затруднения. Среди них строительство транспортной развязки на автомобильной дороге сообщением г. Ковылкино – г. Краснослободск – с. Ельники – с. Первомайск. В 2022 году подана заявка в Минтранс России на участие в госпрограмме, планируется, что обозначенный объект будет включен в нее на 2023 год.

Также муниципальное образование испытывает трудности в достаточном обеспечении жильем детей-сирот. В 2022 году предоставлены две квартиры этой категории граждан, подана заявка на предоставление субсидий для приобретения еще 5 квартир.

Кроме того, обсудили проведение мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, а также приобретение коммунальной техники для содержания дорог.

Глава Мордовии также заострил внимание на теме организации летнего оздоровительного отдыха на территории района, необходимости активизировать участие в мероприятиях нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий».

Кроме того, было отмечено, что в районе сегодня более 20 тысяч объектов, не имеющих правообладателя, в том числе это земли сельхозназначения. Артём Здунов поручил руководителю района провести инвентаризацию.

«По этому вопросу необходимо полностью владеть ситуацией. Бесхозные объекты нужно вовлечь в оборот – это капитал района», - поставил задачу Глава региона.