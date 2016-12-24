Суд в Мордовии оставил неизменным приговор 25-летнему налетчику на таксиста

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В Саранске суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор 25-летнему парню, получившего восемь лет строго режима за угон, грабеж и похищение человека .
В начале сентября прошлого года во время дежурной смены одному из саранских таксистов поступил заказ. Забрав нетрезвого клиента, машина направилась в Лямбирский район. По пути пьяный пассажир стал угрожать водителю, отнял у него ключи, сам уселся за руль и заставил «заложника» пересесть на пассажирское сиденье.
Доехав до села Алтары к своему родственнику, агрессивный субъект избил таксиста, отнял у него 8 тысяч рублей, а потом затолкал бедолагу в багажник машины и вновь уселся за руль.
В пути у авто стал заканчиваться бензин и налетчику пришлось остановиться у автозаправочной станции. Воспользовавшись моментом, таксист смог выбраться из багажника и убежать. Он позвонил приятелю и сообщил ему о случившемся, а тот уже уведомил полицию.
С помощью GPS-мониторинга полицейские выяснили, что угнанный автомобиль находится в Лямбирском районе. По указанным координатам сразу же выехала группа захвата и задержала злоумышленника на месте преступления.
До суда 25-летнего жителя Саранска отправили в СИЗО. В ходе расследования также выяснилась его причастность к угону автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего знакомому. По приговору «криминальному автолюбителю» отмерили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Адвокат молодого человека обжаловал приговор в суде апелляционной инстанции. Защитник просил даже не смягчить наказание, а полностью оправдать парня по главным статьям обвинения - по эпизодам угона автомобиля такси, а также грабежа и похищения водителя. Но суд оставил приговор неизменным.
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