Суд в Мордовии оставил неизменным приговор 25-летнему налетчику на таксиста

В Саранске суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор 25-летнему парню, получившего восемь лет строго режима за угон, грабеж и похищение человека .

В начале сентября прошлого года во время дежурной смены одному из саранских таксистов поступил заказ. Забрав нетрезвого клиента, машина направилась в Лямбирский район. По пути пьяный пассажир стал угрожать водителю, отнял у него ключи, сам уселся за руль и заставил «заложника» пересесть на пассажирское сиденье.

Доехав до села Алтары к своему родственнику, агрессивный субъект избил таксиста, отнял у него 8 тысяч рублей, а потом затолкал бедолагу в багажник машины и вновь уселся за руль.

В пути у авто стал заканчиваться бензин и налетчику пришлось остановиться у автозаправочной станции. Воспользовавшись моментом, таксист смог выбраться из багажника и убежать. Он позвонил приятелю и сообщил ему о случившемся, а тот уже уведомил полицию.

С помощью GPS-мониторинга полицейские выяснили, что угнанный автомобиль находится в Лямбирском районе. По указанным координатам сразу же выехала группа захвата и задержала злоумышленника на месте преступления.

До суда 25-летнего жителя Саранска отправили в СИЗО. В ходе расследования также выяснилась его причастность к угону автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего знакомому. По приговору «криминальному автолюбителю» отмерили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Адвокат молодого человека обжаловал приговор в суде апелляционной инстанции. Защитник просил даже не смягчить наказание, а полностью оправдать парня по главным статьям обвинения - по эпизодам угона автомобиля такси, а также грабежа и похищения водителя. Но суд оставил приговор неизменным.