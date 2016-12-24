В Мордовии прорабатывается вопрос создания передовых инженерных школ

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Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по участию республики в конкурсе грантов на поддержку развития передовых инженерных школ. В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, руководители министерств, представители МГУ им. Н.П. Огарева и руководители республиканских предприятий.

Напомним, Министерством науки и высшего образования России объявлен конкурс на поддержку из федерального бюджета программ развития передовых инженерных школ при университетах, ведущих научную деятельность в партнерстве с высокотехнологичными промышленными компаниями. К 2030 году запланировано создание 30 таких школ.

МГУ им. Н.П. Огарева выступил с предложением сформировать заявку по направлениям фотоники или биоинженерии. Эти области выбраны в связи с приоритетами развития республики, в том числе в импортозамещении. К реализации проекта в качестве партнеров планируется привлечь АО «Биохимик», АО «Оптиковолоконные системы», ГК «Талина» и ООО «МордовАлкоПром».

Главная цель работы передовых инженерных школ – выпуск высококвалифицированных специалистов с практическим опытом для работы в промышленности.

«Нам предоставляется возможность участия в федеральном проекте, который позволит предприятиям и вузу увеличить свой потенциал в разы. Считаю, что за это нужно бороться», - отметил Артём Здунов.

Принято решение о создании рабочей группы, общее руководство участия в проекте поручено вести первому заместителю Председателя Правительства РМ Игорю Фрейдину.

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