Жительница Саранска устроила в своей бане «нарко-теплицу»

В столице Мордовии огласили приговор 38-летней особе по двум уголовным статьям -«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное хранение наркотических средств». Женщина устроила в своей бане настоящую «нарко-теплицу».

В июне прошлого года в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ обнаружили в помещении бани, принадлежащей обвиняемой, наркотическое средство марихуана, а также горшки с произрастающей коноплей. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 800 граммов.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что поклонница «улетного растениеводства» в конце 2020 года приобрела в интернете семена конопли. В последующем она тщательно взращивала 21 куст наркосодержащего растения. Как уверяла жительница Саранска – исключительно с целью личного потребления.

По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.