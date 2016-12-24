Жительница Саранска устроила в своей бане «нарко-теплицу»

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В столице Мордовии огласили приговор 38-летней особе по двум уголовным статьям -«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное хранение наркотических средств». Женщина устроила в своей бане настоящую «нарко-теплицу».
В июне прошлого года в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ обнаружили в помещении бани, принадлежащей обвиняемой, наркотическое средство марихуана, а также горшки с произрастающей коноплей. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 800 граммов.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что поклонница «улетного растениеводства» в конце 2020 года приобрела в интернете семена конопли. В последующем она тщательно взращивала 21 куст наркосодержащего растения. Как уверяла жительница Саранска – исключительно с целью личного потребления.
По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.
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