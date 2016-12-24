В Саранске появится новый микрорайон с многоэтажными домами для 5,5 тысячи жителей

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11 мая Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросам комплексной застройки Саранска. В частности, речь шла о строительстве многоэтажных домов в квартале, ограниченном улицей Косарева и Северо-Восточным шоссе.
В ближайшие годы на территории, площадью около 35 гектаров, планируется возвести 189 тысяч квадратных метров жилья. Владимир Сидоров подчеркнул необходимость своевременного обеспечения нового микрорайона города социально значимыми учреждениями. Отметим, что численность жителей этого района составит около 5,5 тысячи человек.
В новом микрорайоне планируется строительство школы, двух детских садов и поликлиники. Также на дворовых территориях многоэтажных домов будут установлены детские и спортивные площадки.
Премьер-министр регионального кабмина поручил провести оценку расчетной потребности мест в проектируемых образовательных учреждениях, а также возможность создания объектов культуры на территории нового микрорайона.
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