В Мордовии «бесправный» водитель КамАЗа спровоцировал лобовое столкновение двух грузовиков

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По информации Госавтоинспекции Мордовии, 10 мая в Лямбирском районе республики в лобовом столкновении двух грузовиков погиб 49-летний водитель автомобиля ГАЗон Next.
Как сообщается, смертельную аварию в 16 часов 25 минут на автодороге Саранск – Берсеневка – Пензятка спровоцировал лишенный водительских прав 41-летний мужчина за рулем грузовика КамАЗ. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомашиной ГАЗон Next, двигавшейся прямо на встречу.
В результате ДТП 49-летний водитель ГАЗона от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы получили водитель КамАЗа (к слову, у него более чем двадцатилетний стаж вождения) и 25-летний пассажир большегруза, которые были доставлены в Республиканскую клиническую больницу №4.
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