В Мордовии прокуратура обязала сельские администрации ликвидировать несанкционированные свалки

Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий выявлены несанкционированные свалки бытового мусора и твердых коммунальных отходов в Лямбирском районе. Это было зафиксировано на территории Пензятского и Саловского сельских поселений.

По результатам проверки прокурором района в суд направлено 2 административных исковых заявления о признании бездействия администраций сельских поселений незаконным и возложении обязанности ликвидировать несанкционированные свалки. Заявления судом рассмотрены и удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили.