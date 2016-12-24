В Мордовии прокуратура обязала сельские администрации ликвидировать несанкционированные свалки

Репортер

Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий выявлены несанкционированные свалки бытового мусора и твердых коммунальных отходов в Лямбирском районе. Это было зафиксировано на территории Пензятского и Саловского сельских поселений.

По результатам проверки прокурором района в суд направлено 2 административных исковых заявления о признании бездействия администраций сельских поселений незаконным и возложении обязанности ликвидировать несанкционированные свалки. Заявления судом рассмотрены и удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили.

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