Поздравление Главы Мордовии с Днём Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Мордовии!



От всей души поздравляю вас со священной датой в истории нашего Отечества – Днём Победы!



Это поистине всенародный праздник и мы безмерно благодарны тем, кто до последней капли крови сражался за Родину и ковал победу в тылу. Самоотверженность и сплоченность поколения победителей всегда будут примером для нас.



Мордовия внесла свой вклад в победу над фашизмом – наши бесстрашные бойцы воевали на фронте, женщины и дети трудились в госпиталях, работали на заводах и фабриках, строили оборонительные рубежи. Среди героев Великой Отечественной войны немало наших земляков. Около 100 тысяч уроженцев республики за доблесть и мужество награждены орденами и медалями.



Спустя 77 лет наша страна снова противостоит нацизму, отстаивает историческую справедливость и саму возможность с гордостью носить на груди символ Победы – георгиевскую ленту. Мы обязательно сохраним память о подвиге нашего многонационального народа, расскажем детям и внукам настоящую правду о том, какой ценой досталась Победа.



Дорогие ветераны! Низкий поклон за ваши стойкость, мужество и героизм. Мы перед вами в неоплатном долгу!



Я желаю всем крепкого здоровья и благополучия! С Днём Великой Победы!



Глава Республики Мордовия А. Здунов