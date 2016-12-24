Поздравление Главы Мордовии с Днём Победы

«Вы находитесь на передовой, на острие событий»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас со священной датой в истории нашего Отечества – Днём Победы!
Это поистине всенародный праздник и мы безмерно благодарны тем, кто до последней капли крови сражался за Родину и ковал победу в тылу. Самоотверженность и сплоченность поколения победителей всегда будут примером для нас.
Мордовия внесла свой вклад в победу над фашизмом – наши бесстрашные бойцы воевали на фронте, женщины и дети трудились в госпиталях, работали на заводах и фабриках, строили оборонительные рубежи. Среди героев Великой Отечественной войны немало наших земляков. Около 100 тысяч уроженцев республики за доблесть и мужество награждены орденами и медалями.
Спустя 77 лет наша страна снова противостоит нацизму, отстаивает историческую справедливость и саму возможность с гордостью носить на груди символ Победы – георгиевскую ленту. Мы обязательно сохраним память о подвиге нашего многонационального народа, расскажем детям и внукам настоящую правду о том, какой ценой досталась Победа.
Дорогие ветераны! Низкий поклон за ваши стойкость, мужество и героизм. Мы перед вами в неоплатном долгу!
Я желаю всем крепкого здоровья и благополучия! С Днём Великой Победы!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
В республике прошло зачедание оперативного штаба
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя