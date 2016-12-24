Поздравление Главы Мордовии с Днём Победы

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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Мордовии!

От всей души поздравляю вас со священной датой в истории нашего Отечества – Днём Победы!

Это поистине всенародный праздник и мы  безмерно благодарны тем, кто до последней капли крови сражался за Родину и ковал победу в тылу. Самоотверженность и сплоченность поколения победителей всегда будут примером для нас. 

Мордовия внесла свой вклад в победу над фашизмом – наши бесстрашные бойцы воевали на фронте, женщины и дети трудились в госпиталях, работали на заводах и фабриках, строили оборонительные рубежи. Среди героев Великой Отечественной войны немало наших земляков. Около 100 тысяч уроженцев республики за доблесть и мужество награждены орденами и медалями.

Спустя 77 лет наша страна снова противостоит нацизму, отстаивает историческую справедливость и саму возможность с гордостью носить на груди символ Победы – георгиевскую ленту. Мы обязательно сохраним память о подвиге нашего многонационального народа, расскажем детям и внукам настоящую правду о том, какой ценой досталась Победа. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон за ваши стойкость, мужество и героизм. Мы перед вами в неоплатном долгу!

Я желаю всем крепкого здоровья и благополучия! С Днём Великой Победы!

Глава Республики Мордовия А. Здунов

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