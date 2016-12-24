Мобильные абоненты в ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом +7

Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят своим абонентам телефонные номера с префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам. Об этом рассказал Министр цифрового развития РФ Дмитрий Ким.

Возможность звонков по российской системе нумерации для абонентов в ДНР и ЛНР организована с 7 мая. Замена SIM-карты не потребуется, операторы сообщат абонентам о присвоении номера по российскому плану нумерации с помощью SMS-рассылки.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является ещё одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», – сообщили в Минцифре России.

Исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко добавил, что звонить с помощью российского кода можно будет и внутри региона.