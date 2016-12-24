В Ковылкинском районе инспекторы ДПС в ходе преследования задержали нетрезвого водителя

По информации МВД по РМ, в ночь на 2 мая в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС в ходе преследования задержали пьяного «гонщика». Возле одного из домов по улице Желябова в Ковылкине экипаж ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2110». Сотрудники полиции попытались остановить транспортное средство, однако водитель проигнорировал законные требования и попытался скрыться от инспекторов.

Включив проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал на патрульной автомашине, экипаж по громкоговорителю потребовал от водителя остановить транспортное средство, однако тот продолжил движение, свернув с улицы Желябова на улицу Фролова, а затем на улицы Королева и Южный Тупик.

При этом в процессе вождения автовладелец совершал опасные для жизни и здоровья маневры в стремлении оторваться от полицейских. Прибывший на помощь коллегам другой экипаж попытался перекрыть дорогу нарушителю. Однако тот на высокой скорости смог «прорваться» через заслон. При этом, благодаря умелым действиям инспектора столкновения удалось избежать. Выехав на трассу, водитель направился в сторону села Парапино, а экипажи продолжили преследование.

В конечном итоге нарушитель свернул в поле, выелетел на дорогу, ведущую в село Русская Лашма, где на улице Центральной автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При задержании беглец оказал сопротивление. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» в отношении него были применены физическая сила и специальные средства – наручники.

После прохождения процедуры медицинского освидетельствования был установлен факт его алкогольного опьянения.

В отношении 23-летнего жителя Ковылкино составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», ст.12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства».