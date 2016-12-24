Главой Зубово-Полянского района избран Владислав Поршин

6 мая на сессии Совета депутатов Зубово-Полянского района республики был избран Глава района. Им вновь стал Владислав Поршин. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. К исполнению обязанностей в рамках 5-летнего срока Владислав Поршин приступит 7 мая.

С 1996 года Владислав Поршин работал в прокуратуре региона. В 2020-м назначен первым заместителем Главы Зубово-Полянского района, через три месяца возглавил район.



В работе сессии принимал участие Председатель республиканского Правительства Владимир Сидоров.

Премьер-министр от Главы Мордовии Артёма Здунова поздравил Владислава Поршина с избранием и обозначил ряд первоочередных задач, стоящих перед районом. Среди них -активное участие в реализации национальных проектов и государственных программ, развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, ремонт дорог и инженерных сетей. Также большое внимание необходимо уделить проблемам демографии и вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.