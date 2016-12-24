Управление Федеральной антимонопольной службы по РМ выдало предписание Министерству здравоохранения Мордовии

В Управление Федеральной антимонопольной службы по РМ поступила жалоба от представителей частной фирмы из г. Чебоксары на действия Министерства здравоохранения Мордовии. Жалоба касалась электронного аукциона на закупку медицинских изделий – насосов шприцевых вместе с сопутствующими услугами. Начальная (максимальная) цена контракта составляла по этому аукциону 1 миллион 300 тысяч рублей.

Из содержания жалобы следовало, что описание объекта закупки электронного аукциона «заточено» под конкретного производителя закупаемого товара. В подтверждение своего довода заявитель представил сравнительную таблицу технических характеристик закупаемых медицинских изделий с характеристиками других производителей аналогичных изделий. Медицинские изделия, указанные в описании объекта закупки, по своим характеристикам соответствовали товару единственного производителя. Доказательств обратного заказчиком на заседании Комиссии Мордовского УФАС не представлено.

Заявитель, имевший желание поставить аналогичные медицинские изделия другого производителя, принять участие в закупке не смог.

По результатам рассмотрения жалобы доводы заявителя нашли свое подтверждение. В действиях заказчика выявлено нарушение Закона о контрактной системе. Заказчику выдано предписание об устранении допущенного нарушения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного дела.