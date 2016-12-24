В Саранске росгвардейцы задержали пьяного громилу за повреждение трех автомашин

Репортер

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнего гражданина по подозрению в повреждении трех машин в Саранске.

Около 11 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что около одного из подъездов дома по ул. Сущинского находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В рамках межведомственного взаимодействия росгвардейцы задержали местного жителя за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

После этого к стражам правопорядка обратились жители района и рассказали, что некоторое время назад задержанный субъект нанес повреждения трем припаркованным машинам. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали пьяного громилу коллегам из регионального МВД.

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