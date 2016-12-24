Сергей Кириенко встретился с жителями Мариуполя

Репортер

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетили Мариуполь. Они побывали в окрестностях «Азовстали», на заводе имени Ильича и в морском порту.

Кириенко встретился с местным жителям и обсудил с ними вопросы помощи пострадавшему населению. Также речь шла о восстановлении гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью регионов России. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Помимо Мариуполя делегация во главе с Кириенко побывала и в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.

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