В Мордовии любителя заездов «под кайфом» приговорили к обязательным работам

«Вы находитесь на передовой, на острие событий»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Ромодановский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. Он был признан виновным по уголовной статье за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.
Как установили в суде, в январе 2022 года житель района попался на заездах «под кайфом» - за рулем мужчина находился в состоянии опьянения, вызванным употреблением психотропного вещества. При этом ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за такие неадекватные поездки.
Решением суда ему назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года 8 месяцев.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло зачедание оперативного штаба
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности