В Мордовии любителя заездов «под кайфом» приговорили к обязательным работам

Ромодановский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. Он был признан виновным по уголовной статье за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

Как установили в суде, в январе 2022 года житель района попался на заездах «под кайфом» - за рулем мужчина находился в состоянии опьянения, вызванным употреблением психотропного вещества. При этом ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за такие неадекватные поездки.

Решением суда ему назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года 8 месяцев.