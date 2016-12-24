В Мордовии любителя заездов «под кайфом» приговорили к обязательным работам

Репортер

Ромодановский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. Он был признан виновным по уголовной статье за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

Как установили в суде, в январе 2022 года житель района попался на заездах «под кайфом» - за рулем мужчина находился в состоянии опьянения, вызванным употреблением психотропного вещества. При этом ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за такие неадекватные поездки.

Решением суда ему назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года 8 месяцев.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Ключевые проекты развития

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Афиша на День Победы

Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

1
Заказать рекламу
1
1
1