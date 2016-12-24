ИТ-компании Мордовии могут участвовать в программе «Спринт»

Репортер

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Фонд развития интернет-инициатив начинает новый конкурсный отбор технологических компаний для участия в акселерационной программе «Спринт».

Программа «Спринт» – это комплекс мер нефинансового характера, направленных на развитие и поддержку российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Программа включает в себя анализ проектов, консультирование в процессе их реализации, наставничество, развитие профессиональных компетенций сотрудников, масштабирование проектов от первых продаж до увеличения выручки, а также повышение инвестиционной привлекательности проектов.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проводится до 15 июня 2022 года. В 2022 году запланирован ещё один конкурсный отбор, который состоится с 16 августа по 27 сентября. Ознакомиться с подробной информацией, критериями и условиями участия в конкурсном отборе, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте Фонда развития интернет-инициатив по следующему адресу: https://sprint.iidf.ru/.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

Ключевые проекты развития

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Афиша на День Победы

Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1
Заказать рекламу
1
1
1