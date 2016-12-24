ИТ-компании Мордовии могут участвовать в программе «Спринт»

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Фонд развития интернет-инициатив начинает новый конкурсный отбор технологических компаний для участия в акселерационной программе «Спринт».

Программа «Спринт» – это комплекс мер нефинансового характера, направленных на развитие и поддержку российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Программа включает в себя анализ проектов, консультирование в процессе их реализации, наставничество, развитие профессиональных компетенций сотрудников, масштабирование проектов от первых продаж до увеличения выручки, а также повышение инвестиционной привлекательности проектов.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проводится до 15 июня 2022 года. В 2022 году запланирован ещё один конкурсный отбор, который состоится с 16 августа по 27 сентября. Ознакомиться с подробной информацией, критериями и условиями участия в конкурсном отборе, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте Фонда развития интернет-инициатив по следующему адресу: https://sprint.iidf.ru/.