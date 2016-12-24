В Ромодановском районе 60-летняя женщина убила супруга на свой юбилей

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В дежурную часть полиции по Ромодановскому району поступило сообщение об обнаружении в своем доме тела 62-летнего мужчины. По подозрению в убийстве оперативниками была задержана 60-летняя супруга погибшего. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как выяснили полицейские, задержанная за убийство женщина в тот день праздновала юбилей. В доме по такому знаменательному случаю собралась кампания родственников и друзей. Во время застолья между супругами возникла ссора. Позже, когда они остались вдвоем, муж стал высказал благоверной претензии. Дело кончилось тем, что юбилярша нанесла ему удар кухонным ножом в грудь, от которого он скончался до приезда скорой помощи.
В отношении жительницы Ромодановского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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