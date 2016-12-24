В Мордовии водитель на Hyundai Solaris «смел» с дороги трех пешеходов

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Поздним вечером 4 мая в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали три человека, один из них скончался на месте происшествия. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 22:40 на автодороге Лямбирь – Черемишево 44-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris совершил наезд на трех пешеходов, двигавшихся по проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомашины в село Лямбирь.
В результате ДТП 37-летний пешеход после оказания медицинской помощи в больнице был отпущен домой, ему назначено амбулаторное лечение. Второй пострадавший, 31-летний ночной путник, с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4.
Больше всех досталось 34-летнему мужчине - от полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сейчас назначены различные экспертизы, на уже известно, что водитель корейской иномарки был трезв.
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