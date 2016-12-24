В Саранске будет ограничено движение транспорта во время шествия «Бессмертного полка»

Об этом сообщает Администрация города.

С 20:00 8 мая до 13:00 9 мая временно будет исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих участках:

- на площади Героев-Стратонавтов по проспекту Ленина,

- по проспекту Ленина на участке от дома № 50 до ул. Советской,

- по ул. Васенко на участке от ул. Пролетарской до проспекта Ленина,

- по ул. Полежаева на участке от ул. Большевистской до ул. Серова,

- по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Л. Толстого до ул. Серова,

- по ул. Коммунистической на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей.

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 13:00 9 мая до завершения публичных мероприятий будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка всех видов транспортных средств

- на площади Героев-Стратонавтов по проспекту Ленина,

- по проспекту Ленина на участке от дома № 50 до ул. Советской,

- по ул. Васенко на участке от ул. Пролетарской до проспекта Ленина,

- по ул. Полежаева на участке от ул. Большевистской до ул. Серова,

- по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Л. Толстого до ул. Серова,

- по ул. Коммунистической на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей,

- по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого,

- по ул. Серова на участке от ул. Полежаева до ул. Б. Хмельницкого,

- на внутриквартальном проезде (между домами № 30а и № 28а по проспекту Ленина).