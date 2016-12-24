Мамаша с новорожденным «подкидышем» выслушала в Мордовии приговор суда

Суд в Мордовии проявил снисхождение к уголовно наказуемым деяниям 19-летней мамаши, подкинувшей зимой свою новорожденную дочь к чужому дому в Ардатове. Девушка обвинялась по двум статьям УК РФ - «Оставление в опасности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Утром 19 января у частного дома по переулку Полежаева в Ардатове хозяева жилища обнаружили на своем крыльце новорожденную девочку, завернутую в материю. Они сразу же сообщили о своей шокирующей находке медикам.

Малютка была доставлена в реанимационное отделение местной больницы. В дальнейшем ребенка перевезли в перинатальный центр МРКБ. По данным врачей, при медицинском осмотре девочки внешние признаки применения насилия не были выявлены, также отсутствовали признаки недоношенности новорожденного. Но нахождение на морозе не прошло для ребенка бесследно - произошло переохлаждение организма.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность матери. Ею оказалась уроженка Дубенского района, 2003 года рождения, проходящая обучение в ардатовском колледже. На учете по беременности девушка не состояла.

Как выяснится в дальнейшем, утром 18 января на съемной квартире она самостоятельно родила девочку. У юной жительницы республики это не первый ребенок. Его отец ушел в армию, ничего не зная о новорожденной малышке. Девушка ничего не говорила о своей беременности и произошедших родах ни мужу (теперь отцу уже двоих детей), ни родственникам. Юная мать опасалась их осуждения.

Полицейским барышня сказала, что просто не хотела оставлять дочь и решила подбросить младенца кому-нибудь. Примерно в четыре утра 19 января она оставила малютку на крыльце случайно выбранного дома. В результате ребенок получил переохлаждение.

В отношении уроженки Дубенского района было избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину в совершенном преступлении девушка признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей. Оба ребенка в настоящий момент находятся с родителями.