В Мордовии рассмотрели вопросы эффективного использования месторождений полезных ископаемых

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
По информации Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексея Ларькина, на начало текущего года в республике зарегистрировано 129 месторождений общераспространенных полезных ископаемых: строительного песка, кирпично-черепичного сырья, керамзитовой глины, строительных камней, мела. На сегодня выданы 62 лицензии на добычу и 3 на геологическую разведку полезных ископаемых.
Артём Здунов отметил, что необходимо разобраться с ситуацией: «Где добыча происходит нелегально, разработка каких месторождений пока не оформлена. Мы сталкивались с ситуацией, когда добыча полезных ископаемых производилась на землях сельхозназначения, причем плата за это не вносилась ни в республиканский бюджет, ни в муниципальный. Такого быть не должно. Главный вопрос – строгий учет всех карьеров и эффективность их разработки».
При этом Глава Мордовии подчеркнул, что основная задача состоит в полном обеспечении необходимыми строительными материалами масштабных планов региона в сфере строительства. «Мы активные участники реализации нацпроектов – для этого нужны строительные материалы и их бесперебойная поставка. Все карьеры должны быть взяты на строгий учет и обеспечены необходимой разрешительной документацией для эффективного использования на благо народного хозяйства».
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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