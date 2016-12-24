В Мордовии рассмотрели вопросы эффективного использования месторождений полезных ископаемых

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По информации  Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексея Ларькина, на  начало текущего года в республике зарегистрировано 129 месторождений общераспространенных полезных ископаемых: строительного песка, кирпично-черепичного сырья, керамзитовой глины, строительных камней, мела.  На сегодня выданы 62 лицензии на добычу и 3 на геологическую разведку полезных ископаемых. 

Артём Здунов отметил, что необходимо  разобраться с ситуацией: «Где добыча происходит нелегально, разработка каких месторождений пока не оформлена.  Мы сталкивались с  ситуацией, когда добыча полезных ископаемых  производилась на землях сельхозназначения, причем плата за это не вносилась ни в республиканский бюджет, ни в муниципальный. Такого быть не должно. Главный вопрос – строгий учет всех карьеров и эффективность их разработки». 

При этом Глава Мордовии подчеркнул, что  основная задача состоит в полном обеспечении необходимыми строительными материалами масштабных планов региона в сфере строительства. «Мы активные участники реализации нацпроектов – для этого нужны строительные материалы и их бесперебойная поставка. Все карьеры должны быть взяты на строгий учет и обеспечены необходимой разрешительной документацией  для  эффективного использования на благо народного хозяйства».

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