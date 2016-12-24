Украина использовала фото детей, чтобы очернить российскую армию

Репортер

Украинская машина пропаганды продолжает выпускать все новые более изощренные фейки, чтобы очернить нашу страну и российскую армию. На этот раз производители лжи использовали детей, чтобы ударить по самым болевым точкам нашего общества. Однако редакция информагентства URA.RU быстро вытащила правду на свет и опровергла фейковую новость.

На опубликованных в разных источниках фотографиях изображены дети, скрывающиеся в подвалах от бомбежек якобы устроенных российскими войсками. Авторы фейка настаивают, что фото сделаны недавно в Харькове. Однако, как выяснили журналисты URA.RU, изображения были украдены у фотографа Ирины Лашкевич. И сделан этот фоторепортаж в Донецке в 2014 году, когда местные жители скрывались в бомбоубежищах от обстрелов ВСУ.

Район шахты имени Челюскинцев находился под обстрелом все последние 8 лет. Самый пик пришелся на 2014-2016 годы.

«Порой в подвалах шахты пряталось до двухсот человек, большая часть из которых были дети, – сказано на сайте информагентства.  – В 2014 году в убежище побывала донецкий фотограф Ирина Лашкевич, сделавшая серию пронзительных фотографий о том, как дети вынуждены прятаться от непрекращающихся обстрелов. Уже в 2022 году украинские хакеры взломали аккаунт фотографа, украли изображения детей и представили их за юных харьковчан, якобы прятавшихся в бомбоубежищах этой весной. Корреспонденты URA.RU отправились на шахту им. Челюскинцев и своими глазами увидели детские рисунки, зафиксированные Лашкевич и которые до сих пор хранят стены подземелья».

Подробный репортаж о визите журналистов в Петровский район Донецка можно прочитать по ссылке: ura.news/articles/1036284495

ВСУ продолжает бомбить этот район, пусть и не так часто, как раньше, однако данное бомбоубежище уже не используется. Многие местные жители уехали, а те, кто остался, переоборудовали собственные погреба под укрытия.

URA.RU опровергла еще один громкий фейк – попытку Украины повесить свои зверства и преступления на российских солдат, но правда стремительно восторжествовала. К тому же, недавно URA.RU подало в суд на итальянское издание La Stampa, которое использовало фото корреспондента Эдуарда Корниенко с результатами обстрела Донецка ракетами ВСУ. Напомним, что 14 марта в результате данного обстрела погибли 20 мирных граждан. Но La Stampa незаконно опубликовало фотографии выдавая их за результаты нападения российских войск на Киев. Изданию уже направлено требование дать опровержение.

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