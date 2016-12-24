В Ковылкинском районе упавшее дерево едва не убило 13-летнюю девочку

Ключевые проекты развития
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту получения 13-летней девочкой травм на детской площадке в Ковылкинском районе. Дело ведется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
По предварительным данным, днем 3 мая 2022 года в поселке Зеленая роща девочка каталась на качелях на территории детской площадки. От сильного порыва ветра сломалось рядом растущее дерево и упало на ребенка. С телесными повреждениями девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Поделиться в соц. сетях:
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В республике прошло зачедание оперативного штаба
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов