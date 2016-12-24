В Ковылкинском районе упавшее дерево едва не убило 13-летнюю девочку

Репортер

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту получения 13-летней девочкой травм на детской площадке в Ковылкинском районе. Дело ведется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По предварительным данным, днем 3 мая 2022 года в поселке Зеленая роща девочка каталась на качелях на территории детской площадки. От сильного порыва ветра сломалось рядом растущее дерево и упало на ребенка. С телесными повреждениями девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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