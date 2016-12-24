В Мордовии суд вынес приговор двум подпольным «оружейникам»

Ардатовский районный суд республики вынес приговор 45-летнему индивидуальному предпринимателю Андрею Билалову и 25-летнему безработному Кириллу Егорову. Они были признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

В результате проведенных в 2021 году сотрудниками УФСБ и МВД по РМ совместных оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства фигурантов было изъято 5 единиц огнестрельного оружия (2 пистолета Макарова и револьвер, изготовленные из сигнальных аналогов, нарезная винтовка, травматический пистолет), 350 патронов различного калибра, 150 грамм взрывчатых веществ, 30 мм снаряд, прибор для бесшумной стрельбы, основные части, комплектующие и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.

Сигнальное оружие доводилось «умельцами» до убийственной кондиции на токарном оборудовании. По приговору суда Андрей Билалов получил 4 года лишения свободы со штрафом в размере 220 тысяч рублей. Кирилл Егоров - 4 года и 2 месяца лишения свободы со штрафом в размере 230 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.