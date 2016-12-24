В Мордовии ДТП на трассе привело к смерти водителя микроавтобуса

Афиша на День Победы
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По информации ГИБДД по РМ, 3 мая на трассе в Старошайговском районе произошло ДТП со смертельным исходом. После восьми часов вечера 62-летний водитель грузовичка «Валдай» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом VOLKSWAGEN Transporter. После этого обломки от столкнувшихся авто отлетели на машину «KIA Rio», которая двигалась вслед за «Валдаем».
В результате ДТП 49-летний водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Пассажир VOLKSWAGEN Transporter, 43-летняя женщина, была госпитализирована в больницу.
Водители грузовика и «KIA Rio» трезвы. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие горизонтальной дорожной разметки.
Как отмечается в сообщении Госавтоинспекции, водитель грузовика в этом году уже дважды попадался на превышении скорости.
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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