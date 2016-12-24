В Саранске пьяный водила без прав средь бела дня устроил «первомайское» ДТП

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 1 мая в Саранске пьяный «гонщик» без прав средь бела дня устроил ДТП c пострадавшей. В 12 часов 35 минут напротив дома №10Б по Лямбирскому шоссе 47-летний мужчина за рулем автомашины «Ниссан Альмера» (не имеющий права управления и находящийся в состоянии алкогольного опьянения) совершил наезд на остановившуюся перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора автомашину «Дэу Неэксия».

В результате столкновения 44-летняя женщина-водитель «Дэу Неэксия» была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой с назначенным курсом лечения. В отношении водителя «Ниссана» составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление т/с в состоянии алкогольного опьянения, без права управления).

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