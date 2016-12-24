В Мордовии с 30 апреля действует особый противопожарный режим

Постановлением Правительства Мордовии от 29.04.2022 года № 410 в республике введен особый противопожарный режим. Данная мера предпринята в целях снижения количества пожаров в населенных пунктах и лесных массивах.



Вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Обязательной становится уборка территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, от горючих отходов и мусора.



В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. В соответствии с КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.



Особый противопожарный режим вводится в Мордовии ежегодно на летний период. Практика показывает, что введение такого режима позволяет держать под контролем обстановку с пожарами в республике, когда вероятность их возникновения наиболее высока, как в населенных пунктах, так и в лесных массивах.