Артёму Здунову представлен новый руководитель «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск»

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В Доме Республики 4 апреля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с заместителем генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз», председателем Совета директоров «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Сергеем Табачуком. 

В ходе встречи был представлен новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов, который вступит в должность генерального директора с 5 мая в результате плановой процедуры ротации руководства. Владислав Портнов ранее занимал должность заместителя генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Артём Здунов пожелал новому руководителю успехов в предстоящей работе. Сергей Табачук отметил, что Максим Автаев, ранее занимавший пост руководителя региональных компаний Группы Газпром межрегионгаз, займет должность заместителя генерального директора и будет курировать направление догазификации и взаимодействия с органами государственной власти.

Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства  –  Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов.

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