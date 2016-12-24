Артёму Здунову представлен новый руководитель «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск»

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Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В Доме Республики 4 апреля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с заместителем генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз», председателем Совета директоров «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Сергеем Табачуком.
В ходе встречи был представлен новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов, который вступит в должность генерального директора с 5 мая в результате плановой процедуры ротации руководства. Владислав Портнов ранее занимал должность заместителя генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Артём Здунов пожелал новому руководителю успехов в предстоящей работе. Сергей Табачук отметил, что Максим Автаев, ранее занимавший пост руководителя региональных компаний Группы Газпром межрегионгаз, займет должность заместителя генерального директора и будет курировать направление догазификации и взаимодействия с органами государственной власти.
Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства – Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов.
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Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
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