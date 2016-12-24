В Саранске 37-летнего мужчину будут судить за нападение с ножом на отца

В столице Мордовии 37-летний местный товарищ сядет на скамью подсудимых за нападение на отца. Ведущий разгульную жизнь мужчина ударил родителя ножом за попреки в глупом прожигании отмеренных лет.

10 марта в полицию поступило сообщение, что в медицинское учреждение из своей квартиры с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 65-летний пенсионер.

В ходе выезда на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что расправу над пожилым человеком учинил сын пострадавшего. Весенним вечером между проживающими совместно родственниками вспыхнула ссора. Отец в который раз стал высказывать сыну претензии, что тот не может найти себе место в жизни, нигде не работает и постоянно пьет. Уже принявший на грудь отпрыск нанес родителю удар ножом в область грудной клетки. Скорую помощь вызвала жена пострадавшего.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд.