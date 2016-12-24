В Ардатовском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара

В ночь на 1 мая 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Суподеевка. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела 34-летнего мужчины и 32-летней женщины, являвшихся сожителями и проживавших в доме.

По данному факту Следственным комитетом по РМ организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Обогрев дома осуществлялся дровяной печью, с которой, по предварительной версии, началось возгорания. Точная причина пожара устанавливается.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.