В Ардатовском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара

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В ночь на 1 мая 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Суподеевка. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела 34-летнего мужчины и 32-летней женщины, являвшихся сожителями и проживавших в доме.
По данному факту Следственным комитетом по РМ организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Обогрев дома осуществлялся дровяной печью, с которой, по предварительной версии, началось возгорания. Точная причина пожара устанавливается.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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