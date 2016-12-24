В Ардатовском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара

Репортер

В ночь на 1 мая 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Суподеевка. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела 34-летнего мужчины и 32-летней женщины, являвшихся сожителями и проживавших в доме.

По данному факту Следственным комитетом по РМ организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проведен осмотр места происшествия.  Обогрев дома осуществлялся дровяной печью, с которой, по предварительной версии, началось возгорания. Точная причина пожара устанавливается.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены  судебные медицинские экспертизы для установления  причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Ключевые проекты развития

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

Афиша на День Победы

Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1
Заказать рекламу
1
1
1