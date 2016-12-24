В Мордовии стал снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу

29 апреля состоялось очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Его работу возглавил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Мордовии не поменялась – более 300 пациентов находятся в ковидных госпиталях. Впереди майские праздники. Главное, чтобы массовые мероприятия не стали первопричиной роста заболеваемости», - подчеркнул руководитель региона.

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова рассказала о текущей эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

По сравнению с прошлой неделей на 19% выросло число госпитализированных, увеличилось количество детей на стационарном лечении. Коллективный иммунитет снизился и составляет на сегодняшний день 52,7%.

«Такой темп снижения коллективного иммунитета может привести к серьезному подъему заболеваемости в осенний период. Допустить этого нельзя, поэтому нужно обратить повышенное внимание на проведение вакцинации и особенно ревакцинации», - отметила Галина Лотванова.

Минздраву РМ поручено активизировать работу по прививочной кампании, особенно для граждан категории 60+.

Также было отмечено, что 1, 2, 8 и 9 мая медучреждения первичного звена работать не будут. При этом служба скорой и неотложной медицинской помощи и региональный центр «Медицина катастроф» будут переведены на период праздничных дней в режим повышенной готовности.

Галина Лотванова также доложила, что главный санитарный врач России пока не снимает в регионах ограничительные меры, касающиеся соблюдения масочного режима в закрытых помещениях и на транспорте, а также рекомендует продолжать весь комплекс дезинфекционных мероприятий.