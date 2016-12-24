Майская афиша культурных мероприятий в Музее имени С.Д. Эрьзи

В Мордовии чествовали трудовые коллективы
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
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Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
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