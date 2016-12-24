В Мордовии женщину привлекли к ответственности за махинации с пенсией умершей матери

В Мордовии чествовали трудовые коллективы
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Ростовской области по статье о мошенничестве при получении выплат.
В рамках предварительного расследования было установлено, что подозреваемая в 2016 году привезла к себе в город Шахты из Мордовии пожилую мать. В июле 2020 года пенсионерка умерла, однако ее дочь соответствующие органы об этом не известила, в связи с чем государственная регистрация смерти не была произведена. На банковский счет умершей продолжалось начисление пенсионным Фондом социальных выплат и пенсий.
Злоумышленница, имея на руках банковскую карту скончавшейся матери и зная пин-код к ней, с июля 2020 года по ноябрь 2021 года снимала поступающие на счет фиксированные выплаты и тратила их по своему усмотрению. Таким образом, женщина похитила 382 454 рубля. О том, что ее мать умерла, она сообщила в ЗАГС лишь спустя полтора года.
Свою вину в совершении преступления пожилая женщина признала полностью. В отношении нее избрана мера принуждения – обязательство о явке.
Поделиться в соц. сетях:
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло зачедание оперативного штаба
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов