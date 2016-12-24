В Мордовии женщину привлекли к ответственности за махинации с пенсией умершей матери

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Ростовской области по статье о мошенничестве при получении выплат.

В рамках предварительного расследования было установлено, что подозреваемая в 2016 году привезла к себе в город Шахты из Мордовии пожилую мать. В июле 2020 года пенсионерка умерла, однако ее дочь соответствующие органы об этом не известила, в связи с чем государственная регистрация смерти не была произведена. На банковский счет умершей продолжалось начисление пенсионным Фондом социальных выплат и пенсий.

Злоумышленница, имея на руках банковскую карту скончавшейся матери и зная пин-код к ней, с июля 2020 года по ноябрь 2021 года снимала поступающие на счет фиксированные выплаты и тратила их по своему усмотрению. Таким образом, женщина похитила 382 454 рубля. О том, что ее мать умерла, она сообщила в ЗАГС лишь спустя полтора года.

Свою вину в совершении преступления пожилая женщина признала полностью. В отношении нее избрана мера принуждения – обязательство о явке.