В Саранске наградили лауреатов республиканского конкурса «Лучший по профессии»

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29 апреля в Доме Республики, в преддверии Праздника Весны и Труда, состоялось чествование победителей конкурса «Лучший по профессии». От Главы Мордовии Артёма Здунова участников торжественного мероприятия приветствовал Председатель республиканского Правительства Владимир Сидоров.
«Люди, которые любят и умеют трудиться, являются гордостью и достоянием Мордовии! Благодаря вашему весомому вкладу, эффективной работе ваших коллег, наша республика встречает Первомай с достойными результатами», - отметил Владимир Сидоров.
За первые три месяца 2022 года индекс промышленного производства составил более 108%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленными предприятиями отгружено продукции на 72,7 миллиарда рублей. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 10,8 миллиарда. В Мордовии продолжается реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, что позволяет создавать новые и модернизировать действующие производства.
«Во всех этих показателях - заслуга сотен тысяч людей, профессионализм и добросовестный труд которых лежит в основе достижений нашей Мордовии», - подчеркнул премьер-министр регионального кабмина.
Владимир Сидоров отметил, что Глава региона поставил перед Правительством задачу обеспечения ежегодного роста заработной платы темпами выше среднероссийского уровня. Среди приоритетных направлений работы - вопрос привлечения инвесторов и создание новых производств в районах республики, а также реализация программы импортозамещения на предприятиях Мордовии.
«Успешная реализация намеченных планов потребует максимальной самоотдачи, целеустремленности, ответственной работы на всех этапах. Уверен, вместе нам все по плечу!» - сказал премьер-министр.
Машинист мостового крана предприятия «ВКМ-Сталь» Светлана Тараканова поблагодарила руководство республики за высокую оценку работы: «Спасибо за большое внимание к людям труда. Машинист мостового крана – сложная работа, где заняты в основном мужчины. Но я люблю свою профессию, которой занимаюсь уже 15 лет. Именно от нашего желания и стремления трудиться зависит будущее республики».
В этот день 50 работников промышленности и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, торговли, здравоохранения и социального обслуживания населения, образования и спорта, культуры и искусства были удостоены звания «Лучший по профессии».
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