Благодаря самоотверженной работе сотрудников МЧС количество пожаров в республике за последнее время снизилось в 2,7 раза

Глава Мордовии Артём Здунов 29 апреля приехал в Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, чтобы поздравить сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником.



В торжественном мероприятии, посвященном Дню пожарной охраны, также приняли участие заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Николай Гречушкин, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, вице-премьер-Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант Валерий Синьков, бывший руководитель Главного управления МЧС по Мордовии генерал-майор Андрей Наумов, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Мордовии Сергей Репин, ветераны и сотрудники службы.



Глава Мордовии поблагодарил сотрудников пожарной охраны за героический труд, ответственное отношение к профессии.



«Благодаря вашей самоотверженной работе количество пожаров в республике за последнее время снизилось в 2,7 раза, - сказал руководитель региона. - Это говорит о вашем профессионализме. Выражаю глубокую признательность и уважение вашему боевому братству, которое решало очень сложные задачи во время лесных пожаров в прошлом году».



Особые слова благодарности Глава Мордовии выразил Андрею Наумову, который более 38 лет отдал службе, пожелал здоровья, успехов и сообщил, что Андрей Геннадьевич переходит работать в Правительство республики.



На торжественном собрании состоялась церемония прощания Андрея Наумова со знаменем ГУ МЧС России по Республике Мордовия.



«Я счастливый человек, - сказал он, обращаясь к сотрудникам родного управления. - Потому что в полной мере ощутил счастье в службе. На всех этапах своего пути рядом со мной были замечательные специалисты, отличные люди и великолепные учителя. Огромное спасибо всем за совместную службу, за доверие, которое вы мне оказали».