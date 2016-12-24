Благодаря самоотверженной работе сотрудников МЧС количество пожаров в республике за последнее время снизилось в 2,7 раза

В Мордовии на треть увеличилось число заявок на изобретения
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
Глава Мордовии Артём Здунов 29 апреля приехал в Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, чтобы поздравить сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником.
В торжественном мероприятии, посвященном Дню пожарной охраны, также приняли участие заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Николай Гречушкин, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, вице-премьер-Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант Валерий Синьков, бывший руководитель Главного управления МЧС по Мордовии генерал-майор Андрей Наумов, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Мордовии Сергей Репин, ветераны и сотрудники службы.
Глава Мордовии поблагодарил сотрудников пожарной охраны за героический труд, ответственное отношение к профессии.
«Благодаря вашей самоотверженной работе количество пожаров в республике за последнее время снизилось в 2,7 раза, - сказал руководитель региона. - Это говорит о вашем профессионализме. Выражаю глубокую признательность и уважение вашему боевому братству, которое решало очень сложные задачи во время лесных пожаров в прошлом году».
Особые слова благодарности Глава Мордовии выразил Андрею Наумову, который более 38 лет отдал службе, пожелал здоровья, успехов и сообщил, что Андрей Геннадьевич переходит работать в Правительство республики.
На торжественном собрании состоялась церемония прощания Андрея Наумова со знаменем ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
«Я счастливый человек, - сказал он, обращаясь к сотрудникам родного управления. - Потому что в полной мере ощутил счастье в службе. На всех этапах своего пути рядом со мной были замечательные специалисты, отличные люди и великолепные учителя. Огромное спасибо всем за совместную службу, за доверие, которое вы мне оказали».
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В республике прошло зачедание оперативного штаба
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии