В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению наглухо затонированных автомашин

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Чистые стекла». Рейды были направлены на выявление наглухо затонированных автомашин, стекла которых не соответствует требованиям технического регламента.

Всего за несколько часов проведения оперативно-профилактического мероприятия инспекторами ГИБДД было составлено 60 материалов за нарушения с тонировкой стекол авто. Чаще всего после измерения светопропускаемости водители на месте устраняли причину административного правонарушения.

Инспекторы ДПС напомнили гражданам, что светопропускание лобового и передних боковых стекол автомобиля должно составлять не менее 70%. Сотрудники Госавтоинспекции объяснили, что опасность управления транспортным средством с тонированными стеклами состоит значительном ухудшении видимости, особенно в пасмурную погоду и темное время суток, в связи с чем увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, управление такими транспортными средствами позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (нарушение правил применения ремней безопасности и пользования телефоном, перевозка запрещенных предметов), а также показывает открытое пренебрежение к требованиям законодательства.

На каждого из нарушителей были составлены административные протоколы. Кроме того, вместе с постановлением о наложении административного штрафа автолюбителям было выдано требование на устранение нарушения, на основании которого необходимо снять тонировочную пленку в течение определенного срока, прописанного в требовании. В противном случае водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, максимальное наказание которой - административный арест на срок до 15 суток.

Рейдовые мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции будут продолжены. Массовые проверки водителей будут проходить в Саранске, а также во всех районах республики.