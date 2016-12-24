В Мордовии чествовали трудовые коллективы

В преддверии Первомая, праздника, который объединяет представителей всех поколений, национальностей и профессий, в Мордовии состоялось торжественное чествование трудовых коллективов. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Этот праздник занимает особое место в череде государственных, у него богатая история, много оттенков. Но самое главное отличие – он посвящен людям труда, всем тем, кто отдает свою жизнь созиданию. Мордовия – созидательный край, об этом говорит история региона, труд здесь в почете в любой ситуации: будь то Великая Отечественная война или обстановка, в которой мы находимся сейчас», - подчеркнул руководитель республики.

Он отметил, что и в прошлом году, и в текущем в Мордовии зафиксирован рост объемов промышленного производства, сельского хозяйства. Сейчас на многих предприятиях приходится проводить переориентацию, менять производственные и экспортные программы. Но все это делается для главной цели – не допустить упадка, сохранить силу и защитить Родину в период проведения спецоперации и санкционного давления. «Не забывайте, что есть тыл, который на своих плечах выносит победу. И сегодня это очень актуально! Люди доблести и труда, которые передают свой опыт, всегда вызывают огромное уважение», - сказал он.

Глава Мордовии поблагодарил ветеранов, трудовые династии региона и подчеркнул, что именно на таких людей нужно равняться, опираясь на их трудовую жизнь, проводить воспитание подрастающего поколения.

«Это лучший пример! Уверен, что достойное воспитание идет от труда. Сейчас его демонстрирует наша армия освобождения, которая старается всячески сохранить облик городов, сохранить жизнь. В отличие от недружественных стран, которые уничтожают города под ноль», - отметил Артём Здунов.

Сейчас задача номер один – переоснастить предприятия, не допустить простоя или остановки производства, быть уверенными на рынке. «Занятость и развитие экономики – это основные постулаты, о которых говорит Президент России Владимир Владимирович Путин», - сказал Глава Мордовии.

Он также напомнил, что в Саранске пройдет Чемпионат трудовых профессий. Впервые для проведения выбран город с населением меньше 1 миллиона человек, и этот выбор неслучаен.

Ежегодно в преддверии 1 мая проводится первенство трудового соперничества среди трудовых коллективов Мордовии, и эта традиция будет продолжена. «Поздравляю всех с Первомаем! Мир! Труд! Май!» - сказал Артём Здунов.

Состоялось награждение победителей трудового соперничества по итогам 2021 года. Знамя победителя в области трудового соперничества было вручено трудовым коллективам среди предприятий промышленности, транспорта, информации и связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, малого предпринимательства, торговли и общественного питания, агропромышленной отрасли.

Саранскому электромеханическому колледжу, Центральному рынку Саранска и ООО «Старо-Синдровское» Краснослободского района знамя передано на постоянное хранение как организациям, ставшим победителями трудового соперничества три года подряд.

Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» награждена семья Кабаевых, чей общий стаж работы в сельском хозяйстве Большеигнатовского района составляет 153 года.

«Мы работаем в хозяйстве всей семьей, передаем из поколения в поколение наш опыт. Для нас очень важно работать на родной земле, мы делаем это с удовольствием! Благодарю за высокую оценку труда нашей династии», - сказал Владимир Кабаев.

Председатель Госcобрания Мордовии Владимир Чибиркин наградил победителей ежегодного конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников». Он также поздравил Героя социалистического труда Раису Жидкову, которая многие десятилетия проработала на заводе «Электровыпрямитель».

«Мордовия – трудовая республика. Если нет человека труда – нет и жизни! А в нашей республике живут и трудятся настоящие борцы, люди-труженики, которые дорожат своей профессией», - сказала она.

Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров и председатель Федерации профсоюзов Мордовии Сергей Борисов наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».