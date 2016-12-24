Полиция объявила в розыск по наркотической статье 44-летнюю жительницу Саранска

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В Саранске полицейские объявили в розыск по наркотической статье 44-летнюю Аникину Наталью Николаевну. Женщину ищут за совершение преступления по «тяжелой» части 4 ст. 228.1 УК РФ - «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Уголовные санкции при таком обвинении предусматривают лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Аникиной Натальи Николаевны, 1978 года рождения, жительницы г. Саранск, просят сообщить об этом по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 02(102).
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