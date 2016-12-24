Житель Саранска заплатит 200 тысяч рублей за убийство косули при незаконной охоте

Как сообщает прокуратура Мордовии, 45-летний житель Саранска в декабре 2021 года на территории охотничьих угодий в Рузаевском районе из своего ружья подстрелил косулю без разрешения на добычу. За это его лишили права осуществлять охоту на срок 1 год 2 месяца. А сейчас еще и взыскали через суд компенсацию вреда окружающей среде, причиненного в результате незаконного уничтожения охотничьих ресурсов, в размере 200 тысяч рублей.