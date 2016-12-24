В Мордовии во время рейдов выявили 39 нарушителей правил охоты

Репортер

На территории республики  сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с представителями региональных природоохранных ведомств провели рейды по предупреждению нарушений при охоте и с целью контроля за соблюдением законодательства об обороте оружия.

Росгвардейцами в охотничьих угодьях на территории республики проведено 68 рейдов.  В ходе мероприятия правоохранителями проверено 176 граждан — владельцев оружия, осуществлявших любительскую охоту. К административной ответственности за нарушение установленных правил охоты сотрудниками ЦЛРР Управления Росгвардии по РМ привлечено 39 граждан.

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